Мигрени и преждевременное старение: остеопат перечислил последствия хруста в шее

Напряжение в шее может возникнуть из-за сидячей работы, постоянного сидения в гаджетов или долгого управления автомобилем. Один из симптомов напряжения — хруст шеи во время поворотов или наклонов. При этом, постоянное напряжение затрагивают весь организм, рассказал в беседе с aif.ru врач-остеопат Владимир Животов.
— У пациентов возникают головные боли, мигрени, головокружения из-за сдавленных сосудов и нервов, скачки внутричерепного давления, снижение остроты зрения и слуха, затрудненное носовое дыхание, преждевременное старение кожи: морщины, отеки и темные круги, — предупредил медик.
Среди пагубных последствий для здоровья он также назвал выпадение волос, хроническую усталость и снижение когнитивных способностей.
Ранее «Известия» сообщили, что боль в шее нередко возникает из-за неправильного стула, на котором человек долго сидит. Если шея находится в наклоне, мышцы перенапрягаются. В этом случае стоит сменить стул или оптимизировать его высоту. Рука должна свободно лежать на столе от локтя до кисти. Монитор должен располагаться на уровне глаз.