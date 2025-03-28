Мигрени и преждевременное старение: остеопат перечислил последствия хруста в шее

Ранее «Известия» сообщили, что боль в шее нередко возникает из-за неправильного стула, на котором человек долго сидит. Если шея находится в наклоне, мышцы перенапрягаются. В этом случае стоит сменить стул или оптимизировать его высоту. Рука должна свободно лежать на столе от локтя до кисти. Монитор должен располагаться на уровне глаз.