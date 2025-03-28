Свитеры Овечкина, в которых он забрасывал шайбы, продадут на аукционе

Аукционный дом Heritage Auctions объявил о продаже игровых свитеров российского капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от 2011 и 2013 годов.
На аукцион выставлены свитеры, в которых Овечкин забросил свою 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ в 2011 и 2013 годах соответственно.
Также представлен свитер c февраля 2025 года, когда хоккеист улучшил свой личный рекорд по числу регулярных чемпионатов НХЛ, в которых ему удавалось забить не менее 30 голов. Стоимость свитеров 2011 и 2013 годов оценена в 50 тысяч долларов за каждый, а февральской модели — в 20 тысяч долларов.
Российский форвард имеет в своем активе 889 голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он уступает канадцу Уэйну Гретцки всего пять шайб.
По прогнозам НХЛ, если Овечкин сохранит текущий темп, он сможет побить рекорд в заключительном матче текущего регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз», который запланирован на ночь 18 апреля по московскому времени.