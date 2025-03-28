Свитеры Овечкина, в которых он забрасывал шайбы, продадут на аукционе

Также представлен свитер c февраля 2025 года, когда хоккеист улучшил свой личный рекорд по числу регулярных чемпионатов НХЛ, в которых ему удавалось забить не менее 30 голов. Стоимость свитеров 2011 и 2013 годов оценена в 50 тысяч долларов за каждый, а февральской модели — в 20 тысяч долларов.