BBC: в Британии выбросили в мусор конфиденциальные военные документы

В городе Ньюкасл обнаружили «сотни страниц» военных документов, сообщает BBC.
Они разбросаны по улице, после того как «вывалились» с мусорного мешка. В частности, в документах указаны имена и контакты британских военных, а также сведения информация о выдаче оружия. На некоторых документах стоит отметка «конфиденциально».
В МО Британии заявили, что случай расследуется «в срочном порядке». В ведомстве подтвердили, что бумаги были переданы представителям Минобороны Британии, но «не привели какой-либо дополнительной информации».
В материале сказано, что документы с отметкой «конфиденциально» при попадании к злоумышленниками «могут создать» для британских властей и их союзников «краткосрочную угрозу средней интенсивности».
Кроме того, в ряде случаев речь может идти об «угрозе жизни» британских военнослужащих.
По информации журналистов, бумаги могут относиться к работе гарнизона Каттеррик. Это база сухопутных сил Британии, находящаяся в графстве Северный Йоркшир. Ньюкасл расположен в графстве Тайн и Уир (Северо-Восточная Англия).
Ранее сообщалось, что ВС Британии сочли «театром» слова премьер-министра страны Стармера об отправке войск на Украину.