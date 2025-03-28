На Солнце произошла сильнейшая вспышка высшего класса X

По предварительным данным, вспышка произошла на восточном краю Солнца. В настоящее время она не угрожает Земле. Однако место, где возникла вспышка, вскоре окажется ближе к линии Солнце-Земля. Если это событие станет началом новой серии активности, то с середины следующей недели возможно воздействие на нашу планету, уточняют эксперты.