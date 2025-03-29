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Что можно и нельзя делать в Саввин день 29 марта на Тележный день

Узнали запреты и приметы на 29 марта, когда праздную Саввин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 29 марта вспоминает святого Савина Ермопольского. В народе принято отмечать Саввин день. Однако есть еще одно название — Тележный день. Оно связано с тем, что в указанную дату объезжали на телеге всю деревню, чтобы привлечь удачу.

Что нельзя делать 29 марта.

Под запретом ссоры, конфликты. Кроме того, не следует брать или же давать деньги в долго. Предки считали, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. А еще в Саввин день старались не выбрасывать мусор, чтобы вместе с ним не выбросить удачу.

Что можно делать 29 марта.

По традиции, мужчины 29 марта осматривали повозки и при необходимости чинили их. Также день подходит для покупок. А еще в Саввин день было принято гадать на любовь.

Согласно приметам, хорошую погоду обещают облака, которые быстро плывут по небу. В том случае, если туман, то ждали дождей.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в третью Родительскую субботу Великого поста 29 марта.

Тем временем популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси.

А еще суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды».

Также мы писали, что минчане стоят в очередях за березовым соком: «За вчера продали 6 тонн, работаем до последнего покупателя».