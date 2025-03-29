Что можно и нельзя делать в Саввин день 29 марта на Тележный день

Под запретом ссоры, конфликты. Кроме того, не следует брать или же давать деньги в долго. Предки считали, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. А еще в Саввин день старались не выбрасывать мусор, чтобы вместе с ним не выбросить удачу.