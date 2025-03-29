Календарь на 29 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата этого праздника символична: он приходится на 88-й день года — по количеству клавиш стандартного фортепиано. В обычный год это 29 марта, в високосный — 28-е. С идеей праздника в 2015 году выступил немецкий пианист и композитор Нильс Фрам. В этот день поздравляют исполнителей, композиторов, настройщиков фортепиано, преподавателей и учащихся музыкальный школ, училищ и вузов. И, конечно, всех любителей фортепианной музыки. Сходите в этот праздник на концерт или просто послушайте любимые записи с произведениями Моцарта, Шопена, Рахманинова, Чайковского и других великих классиков, а также современную фортепианную музыку.