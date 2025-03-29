А Мурке можешь: страдания Дон Жуана и немецкие богоискатели

Эти сцены из десятилетней супружеской жизни еще нестарых, но уже охладевших друг к другу и утративших свежесть чувств Акселя и Лили многим зрителям покажутся знакомыми. Тем более изобретательный постановщик смешал и времена (в распоряжении персонажей — мобильный телефон и электрогитара), и жанры (психологический театр соседствует с иммерсивным и даже с клоунадой). Однако все ли супруги попытаются, подобно двум этим героям, превратить осень жизни в ее весну, снова устроив себе свидание в отеле, где всё и начиналось?