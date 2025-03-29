И вторые станут первыми: какие премьеры сериалов ждут нас в апреле

Шерлок Холмс уже не тот: великий сыщик стареет, реакция все хуже, а былую наблюдательность застит старческая дальнозоркость. Но не время уходить на покой: доктора Ватсона и миссис Хадсон похитила банда последователей профессора Мориарти, и сыщик обязан спасти друга и квартирную хозяйку. Ему нужен напарник — и он, вернее она, появляется на пороге, как по заказу. Юная американка Амелия Рохас (Блю Хант — «Древние») расследует исчезновение собственной матери и поэтому приходит за помощью к Холмсу, который, как она убеждена, является ее отцом. Сыщик не готов поверить в столь смелые заявления и все же соглашается вести следствие вместе с Амелией. У них разные методы и противоположные взгляды на жизнь, но это, как выясняется, не так уж и плохо: совместными усилиями они спасают пропавших, восстанавливают справедливость и в очередной раз обводят вокруг пальца Мориарти.