«Урок» начинается: Борисов меняет рэп на школу, Шерлок находит дочь

На экране тандем, пожалуй, самых обаятельных молодых российских актеров — Юры Борисова, блиставшего недавно на «Оскаре» с «Анорой», и Даниила Воробьева, который влюбляет в своих героев, будь они даже мерзавцами, какой-то особой, свойственной только ему манкостью. Герой Борисова здесь в чем-то повторяет судьбу персонажей популярной драмы «Трудные подростки», где успешный в своем деле парень после трагических событий теряет всё и находит себя в работе с детьми, но от этого менее интересным «Урок» не становится. Чего стоит только увидеть актера в амплуа скандального рэпера с татуировками на лице. Популярный хип-хоп-исполнитель Антон после аварии, где погибает его девушка Лиза, попадает в наркологическую клинику. Спустя год в рехабе он возвращается никем и ни с чем в родной город к брату Константину. Тот предлагает помощь, но с одним условием — Антон должен стать школьным учителем.