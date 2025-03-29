«Локомотив» поблагодарил болельщиков за поддержку после разгрома от «Крыльев»

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата», — говорится в сообщении клуба.