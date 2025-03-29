Международный валютный фонд утвердил выделение украинской стороне очередного пакета финансовой помощи, речь идёт о предоставлении 400 миллионов долларов в рамках кредитной программы.
МВФ обнародовал соответствующее заявление.
«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в документе.
Ранее в фонде заявили, что по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования МВФ достиг с Украиной предварительной договорённости о выплате очередного транша на 400 миллионов долларов.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что прогнозы Международного валютного фонда по Украине указывают на то, что Киев ждёт мрачное будущее.