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МВФ одобрил выделение нового пакета помощи Киеву

Речь идёт о предоставлении 400 миллионов долларов.
Источник: Аргументы и факты

Международный валютный фонд утвердил выделение украинской стороне очередного пакета финансовой помощи, речь идёт о предоставлении 400 миллионов долларов в рамках кредитной программы.

МВФ обнародовал соответствующее заявление.

«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в документе.

Ранее в фонде заявили, что по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования МВФ достиг с Украиной предварительной договорённости о выплате очередного транша на 400 миллионов долларов.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что прогнозы Международного валютного фонда по Украине указывают на то, что Киев ждёт мрачное будущее.