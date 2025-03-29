МЧС: В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в пятницу 28 марта. Об этом информирует пресс-служба ГУМЧС по региону.
Сообщается, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений. Штатная работа ТЭК и ЖКХ не нарушена.
«По данным филиала геофизической службы РАН города Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного округа в селе Юца на глубине 17 км. Магнитуда 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — сказано в релизе.
При этом местные жители рассказали KP.RU, что во время сейсмособытия через их дома «прошла волна». Подробнее читайте здесь.
Накануне землетрясение магнитудой 4,4 произошло недалеко от Искитима.
Тем временем Геологическая служба США, которая отслеживает сейсмологическую активность во всем мире, дала прогноз, что до 100 000 погибших могут найти под завалами после мощного землетрясения в Мьянме магнитудой 7,7.