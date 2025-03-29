Ловец галлюцинаций: За что убили психиатра Крохалева и почему его работы засекречены

Для коллег, впрочем, такой исход неожиданностью не был. Врач-психиатр Андрей Хохряков, работавший с Крохалевым, считает, что у коллеги была параноидальная шизофрения. Галлюцинаций у него самого не было, зато были «сверхидеи», которыми он увлекался. С одной стороны, такое у психиатров случается — издержки профессии. С другой — так любого можно объявить нездоровым. Ещё больше вопросов добавляют слова брата Геннадия Крохалева Николая. Тот долгое время пытался добиться полноценного расследования смерти Геннадия, пока однажды ему не позвонили и не сказали, что это опасно для жизни. Ну, а обычные люди, конечно же, уверены: Крохалева убили, потому что он мог создать психотронное оружие, к которому человечество ещё не готово.