Экс-менеджеры «Телты» на суде не признали вину в хищении

«Преступление я не совершала, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала», — цитирует заявление Елены Гришиной ТАСС из зала суда.