Экс-менеджеры «Телты» на суде не признали вину в хищении

«Преступление я не совершала, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала», — цитирует заявление Елены Гришиной ТАСС из зала суда.
Игорь Морозов и Алексей Высоков также настаивают на невиновности, однако Высоков признал вину частично. Его освободили под подписку о невыезде.
Напомним, Высокова и Гришину обвиняют в даче взятки бывшему руководителю главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. По версии следствия, бывший начальник получил 36 миллионов рублей за обещание покровительства при получении госконтрактов от Министерства обороны. Шамарин, в свою очередь, признался в получении взятки и попросился на СВО.