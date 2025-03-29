Умер белорусский музыкант и поэт Сергей Кныш, автор хитов популярных рок-групп

Кроме того, в первом коллективе (а «Бонда» была одной из первых рок-групп БССР, который образовался в стенах Белорусского театрально-художественного института) Кныш был автором текстов большинства песен, вышедших на двух альбомах, — в том числе знаменитые композиции «Слуцкая брама» и «Стэфка». А после распада группы «Бонда» они звучали и в репертуаре «Крамы», куда вошла часть участников прежней команды.