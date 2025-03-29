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Умер белорусский музыкант и поэт Сергей Кныш, автор хитов популярных рок-групп

Умер белорусский музыкант Сергей Кныш.

Источник: Комсомольская правда

Умер белорусский музыкант Сергей Кныш, автор ряда хитов белорусского рока. Об этом пишут коллеги музыканта в социальных сетях. О причинах смерти Сергея Кныша не сообщается.

Сергей Кныш был участником популярных белорусских рок-групп 1980-х — 1990-х «Бонда», «Улис» и «Крама», играл на ударных инструментах.

Кроме того, в первом коллективе (а «Бонда» была одной из первых рок-групп БССР, который образовался в стенах Белорусского театрально-художественного института) Кныш был автором текстов большинства песен, вышедших на двух альбомах, — в том числе знаменитые композиции «Слуцкая брама» и «Стэфка». А после распада группы «Бонда» они звучали и в репертуаре «Крамы», куда вошла часть участников прежней команды.