«Среди них [документов] — звания солдат, электронная почта, графики смен и данные о выдаче оружия, а также информация, которая, судя по всему, связана с доступом к оружейным складам и системе обнаружения вторжений», — говорится в статье.
16 марта эти документы случайно нашёл футбольный фанат, они вываливались из чёрного мусорного мешка. Эксперт в области информационной безопасности Гэри Хибберд отметил, что такая утечка представляет серьёзную угрозу для людей, чьи данные были раскрыты.
Некоторые документы связаны с военными подразделениями, размещёнными в гарнизоне Каттерик. Один из документов, носивший название «Ключи от арсенала и коды IDS», по-видимому, содержит сведения о способах доступа к военным арсеналам и системам охраны. Кроме того, один из листов был маркирован как «конфиденциальный», что, согласно правительственным рекомендациям, означает высокий уровень риска при возможной утечке этой информации.
Ранее президент России Владимир Путин высмеял агрессивное поведение Великобритании по отношению к нашей стране. По словам российского лидера, несмотря на частые антироссийские выходки, Лондон не может похвастать ни крепкой армией, ни развитой экономикой.