В Ньюкасле из мусора вывалились секреты британской армии

Некоторые документы связаны с военными подразделениями, размещёнными в гарнизоне Каттерик. Один из документов, носивший название «Ключи от арсенала и коды IDS», по-видимому, содержит сведения о способах доступа к военным арсеналам и системам охраны. Кроме того, один из листов был маркирован как «конфиденциальный», что, согласно правительственным рекомендациям, означает высокий уровень риска при возможной утечке этой информации.