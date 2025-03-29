Эксперт Миронова объяснила, как правильно подобрать SPF-защиту по типу кожи

Выбор SPF (фактора защиты от солнечных лучей) зависит от множества факторов, включая тип кожи и время, которое человек может провести под прямыми солнечными лучами без риска ожогов. Об этом в беседе с aif.ru предупредила эксперт по здоровой коже, со-руководитель клиники косметологии Василина Миронова.
«Если человек не обладает от природы смуглой или темной кожей, то он может безопасно находиться на солнце от 5 до 15 минут. После этого он рискует получить ожоги и более серьезные проблемы с кожей», — отметила эксперт.
Она также объяснила, что цифры на упаковке солнцезащитного средства обозначают степень защиты от солнечных ожогов.
«Если на упаковке указан SPF 30, это означает, что вы можете находиться на солнце от 20 до 30 минут без риска повреждения кожи. Для SPF 50 это время увеличивается до 60 минут, после чего нужно повторно нанести средство», — уточнила специалист.
Перед выходом на солнце важно нанести солнцезащитное средство за 20 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться и начать действовать.
«Если у вас есть кожные изменения, такие как пигментация, веснушки или другие особенности кожи, в период с мая по сентябрь рекомендуется использовать SPF 50. Без этого уровня защиты на активное солнце выходить не стоит», — предупредила Василина Миронова.
Для людей с жирной кожей она порекомендовала отдавать предпочтение солнцезащитным средствам в виде спрея или флюидов, которые не оставляют жирного блеска и легко наносятся.
«Обладателям сухой кожи лучше выбирать кремы или масла с SPF, а молочко подойдет для любой кожи», — добавила эксперт.
Кроме того, специалист напомнила, что в зависимости от места нахождения солнце может оказывать разное воздействие.
«У побережья солнце обычно сильнее, что увеличивает риск ожогов. Поэтому важно правильно выбирать средство для защиты, особенно если вы находитесь на открытом воздухе в таких условиях», — заключила эксперт.
Ранее Василина Миронова рассказала, кому летом опасно подвергать кожу солнцу.