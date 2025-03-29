В Госдуме призвали провести масштабную ревизию гидротехнических сооружений

Политик напомнил о прорывах дамб в Тулуне, Верхоянске, Уссурийске, Орске. Миронов рассказал, что с начала мартовских паводков вода разрушила дамбу в городе Минусинск Красноярского края, а в городе Аша, который находится в Челябинской области, также прорвало дамбу, на обновление которой несколько лет назад потратили 130 миллионов рублей, при этом эксперты указывали на многочисленные нарушения и критические дефекты сооружения после ремонта.