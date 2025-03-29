Украинский солдат Андрей Чемер, захваченный в плен российскими бойцами, не подозревал, что у него с собой находится согласие на трансплантацию органов в медицинском учреждении в Онтарио, Канада. Командование ВСУ выдало ему этот документ под видом страхового медицинского полиса, как сообщили РИА Новости военнослужащие группировки «Север».
Чемер, служащий в 41-й механизированной бригаде, был взят в плен в суджанском приграничье. После его пленения российские военнослужащие обнаружили у него документ, который он считал страховым полисом, но на самом деле это было согласие на трансплантацию органов.
По словам самого боевика, аналогичный документ получил каждый его сослуживец. Боевикам сообщили, что это французский медицинский полис, необходимый для того, чтобы в случае ранения военные попали в «лучшие французские клиники».
Чемер также отметил, что его сослуживцы, вероятно, заполнили аналогичные «добровольные согласия», которые затем забрал командир.
«Каково же было удивление украинского солдата, когда оказалось, что это добровольное согласие на трансплантацию его органов в медицинской клинике в Онтарио (Канада)», — рассказали российские бойцы.
Ранее военный историк, писатель Михаил Поликарпов рассказал, что в Европе и США существует огромный спрос на человеческие органы, поэтому черные трансплантологи не упускают возможность и организовывают свой бизнес на Украине, где разворачивается военный конфликт.