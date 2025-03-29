Вторая ракетка России Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства

«Я с радостью сообщаю, что мое заявление на получение постоянного места жительства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна и здесь я чувствую себя как дома… В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Касаткина, ее слова приводит Championat.com.