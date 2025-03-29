Вторая ракетка России Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства

Дарья Касаткина получила вид на жительство в Австралии.
Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, объявила о смене гражданства и переходе в сборную Австралии. Об этом 27-летняя спортсменка сообщила на своей странице в социальных сетях.
«Я с радостью сообщаю, что мое заявление на получение постоянного места жительства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна и здесь я чувствую себя как дома… В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Касаткина, ее слова приводит Championat.com.
Касаткина в своем объявлении также выразила благодарность своей семье и тренерам за поддержку на протяжении всей карьеры. Она подчеркнула сложности принятия такого решения и выразила уважение к своим корням, отметив начало новой главы в своей жизни и карьере под австралийским флагом.
В течение своей профессиональной карьеры Касаткина добилась значительных успехов на теннисных кортах, включая завоевание восьми титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), победу в Кубке Билли Джин Кинг, а также выход в полуфинал «Ролан Гаррос» и четвертьфинал «Уимблдона». Однако одним из наиболее выдающихся достижений в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году Касаткина установила мировой рекорд по количеству выполненных твинеров — ударов между ногами, когда спина теннисиста обращена к сетке — за минуту.