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WP: проект сделки по ресурсам выглядит как репарации Киева

Украина словно проиграла в вооружённом конфликте с США.

Источник: Аргументы и факты

Проект сделки с Соединёнными Штатами выглядит словно поражение в вооружённом конфликте с американской стороной с выплатой репараций, пишет The Washington Post со ссылкой на соответствующую жалобу украинского чиновника.

«Выглядит как будто Украина вела боевые действия с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — пожаловался он.

Неназванный высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что проект соглашения «беспокоит Киев». Он уточнил, что это связано с тем, что предыдущие пакеты помощи в документе приравниваются к займам.

По данным The Times, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает Украину слабой и презирает Зеленского. В материале сказано, что Вашингтон предложил Киеву сделку, которая является для Украины «очередным унижением».