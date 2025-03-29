WP: проект сделки по ресурсам выглядит как репарации Киева

Проект сделки с Соединёнными Штатами выглядит словно поражение в вооружённом конфликте с американской стороной с выплатой репараций, пишет The Washington Post со ссылкой на соответствующую жалобу украинского чиновника.
«Выглядит как будто Украина вела боевые действия с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — пожаловался он.
Неназванный высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что проект соглашения «беспокоит Киев». Он уточнил, что это связано с тем, что предыдущие пакеты помощи в документе приравниваются к займам.
По данным The Times, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает Украину слабой и презирает Зеленского. В материале сказано, что Вашингтон предложил Киеву сделку, которая является для Украины «очередным унижением».