Лёг спать с болью в ухе и больше не проснулся: отец троих детей внезапно умер из-за редкой болезни

Вдова с тремя детьми из Великобритании поделилась своей историей о том, как потеря мужа перевернула ее жизнь. Лу Хайнс лишилась супруга Пита в декабре 2022 года. Ему было всего 40 лет, когда редкая форма менингита унесла его жизнь за один день. Все началось с обычной жалобы на боль в ухе, а уже через несколько часов мужчины не стало. Об этом пишет Mirror.
Женщина рассказала, что Пит лег спать, пожаловавшись на боль в ухе, а позже потерял сознание. Его срочно доставили в больницу на скорой помощи, и через несколько часов он был признан умершим. Причиной стал бактериальный менингококковый менингит — воспалительное заболевание, при котором вокруг мозга и спинного мозга может скапливаться жидкость.
Лу осталась одна с детьми шести, восьми и 14 лет. Она старалась держаться ради них: водила их в школу, следила за ремонтом дома. Но в прошлом году на День матери ее настигло горе. Женщина рассказала, что не могла встать с кровати. Дети говорили с ней, но она не слышала их и не могла пошевелиться. Это был психологический паралич, вызванный утратой.
Пит и Лу познакомились в 2012 году на работе в компании Unilever. У них родились сын Чарли и дочь Матильда, а от первого брака у Лу уже был сын Уилл. В 2017 году пара поженилась. Счастье рухнуло в 2022 году, когда Пит умер от бактериального менингита. Врачи не смогли его спасти.
Особенно тяжело Лу пережила первый День матери без мужа. Она призналась, что ждала его возвращения домой, хотя понимала, что этого не случится. В тот день ее сын вызвал друга семьи, а мать Лу взяла заботу о детях на себя. Женщина вспоминала, что дети боялись потерять и ее, ведь отец умер в той же кровати.
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