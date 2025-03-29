Лёг спать с болью в ухе и больше не проснулся: отец троих детей внезапно умер из-за редкой болезни

Вдова с тремя детьми из Великобритании поделилась своей историей о том, как потеря мужа перевернула ее жизнь. Лу Хайнс лишилась супруга Пита в декабре 2022 года. Ему было всего 40 лет, когда редкая форма менингита унесла его жизнь за один день. Все началось с обычной жалобы на боль в ухе, а уже через несколько часов мужчины не стало. Об этом пишет Mirror.