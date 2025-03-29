Стал как родной сын: Семья в ДНР два месяца скрывала раненого российского солдата от ВСУ

«Я потерял счёт времени — как выяснилось позже, на улице я так провёл почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замёрзшие, всё на колотушках. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тётя Наташа», — рассказал выживший солдат.