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Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина приняла решение сменить спортивное гражданство на австралийское. Об этом она сообщила на странице в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала Касаткина.

Спортсменка отметила свою любовь к Австралии. Она заявила, что именно там «по-настоящему чувствует себя как дома».

Касаткина уже долго живёт и тренируется в Барселоне. 27-летняя теннисистка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Она выиграла девять турниров WTA, из которых восемь — в одиночном разряде.

К слову, 2 февраля на турнире WTA в Абу-Даби организаторы ошибочно представили Касаткину с флагом Испании. Позже они извинились за допущенную ошибку. В тот момент теннисистка ещё выступала за Россию.