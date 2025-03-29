Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет представлять Австралию

«С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала Касаткина.
Спортсменка отметила свою любовь к Австралии. Она заявила, что именно там «по-настоящему чувствует себя как дома».
Касаткина уже долго живёт и тренируется в Барселоне. 27-летняя теннисистка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Она выиграла девять турниров WTA, из которых восемь — в одиночном разряде.
К слову, 2 февраля на турнире WTA в Абу-Даби организаторы ошибочно представили Касаткину с флагом Испании. Позже они извинились за допущенную ошибку. В тот момент теннисистка ещё выступала за Россию.