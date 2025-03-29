Семье в России нужно почти 74 тысячи рублей, чтобы купить самое необходимое

Кроме того, исследование показало различия в зависимости от места проживания и наличия детей. Так, городским семьям требуется 74,2 тысячи рублей в месяц, тогда как в сельской местности этот показатель составляет 72,5 тысячи. Если в семье есть дети, минимальные потребности увеличиваются до 99,9 тысячи рублей, а для бездетных семей необходимый минимум составляет 64,2 тысячи рублей.