Убыток ФК «Спартак» за 2024 год вырос до 1,47 млн рублей

Ранее стало известно, что игроки «Спартака» получили повышенные премиальные после победы над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Каждый из футболистов стартового состава заработал по 2,1 миллиона рублей, тогда как обычно выплаты составляли 420 тысяч. Напомним, 16 марта «Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в матче РПЛ с 2017 года. Игра прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счётом 2:1. После этого московский клуб занял второе место в турнирной таблице лиги.