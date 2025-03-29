Убыток ФК «Спартак» за 2024 год вырос до 1,47 млн рублей

За прошлый год красно-белые заработали 12,23 миллиарда рублей, что на 808,4 миллиона больше, чем в 2023 году. Однако расходы превысили доходы и составили 14,83 миллиарда рублей. Всего траты увеличились на 2,18 миллиарда рублей. Только на оплату труда «Спартак» потратил 7,92 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что игроки «Спартака» получили повышенные премиальные после победы над «Зенитом» в 21-м туре РПЛ. Каждый из футболистов стартового состава заработал по 2,1 миллиона рублей, тогда как обычно выплаты составляли 420 тысяч. Напомним, 16 марта «Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в матче РПЛ с 2017 года. Игра прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счётом 2:1. После этого московский клуб занял второе место в турнирной таблице лиги.