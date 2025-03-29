Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское

Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила о том, что ей был выдан постоянный вид на жительство в Австралии, и она приняла решение сменить спортивное гражданство на австралийское. Об этом она написала в соцсети X*.
«Австралия — это место, которое я люблю, это очень гостеприимное место, я чувствую себя здесь как дома. Я люблю бывать в Мельбурне и жду не дождусь возможности обустроить здесь свой дом», — отметила спортсменка.
Касаткина также отметила, что это решение не было простым. Она выразила благодарность своей семье, тренерам и всем, кто поддерживал ее на протяжении ее пути.
На данный момент Касаткиной 27 лет, и она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Из российских теннисисток выше нее находится только Мирра Андреева, занимающая 6-е место. На счету Касаткиной восемь титулов WTA, а в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.
Ранее южноафриканский регбист Арноут Малербе, который выступает за московское «Динамо», сменил спортивное гражданство на российское.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.