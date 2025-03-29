Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское

На данный момент Касаткиной 27 лет, и она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Из российских теннисисток выше нее находится только Мирра Андреева, занимающая 6-е место. На счету Касаткиной восемь титулов WTA, а в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.