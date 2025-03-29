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Чудесным образом не пострадал и спас маму: нерожденный ребенок помог выжить женщине в автомобильной аварии

В США ребенок спас жизнь мамы еще до своего рождения.

Источник: Комсомольская правда

Будущий ребенок молодой женщины из США помог ей выжить после того, как она попала в автокатастрофу. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя американка Кейт на двадцатой неделе беременности 21 ноября 2024 года попала в серьёзное ДТП. Её автомобиль столкнулся с эвакуатором, и молодая девушка получила тяжёлые травмы, которые до сих пор сказываются на её самочувствии.

Кейт была срочно доставлена в больницу, где врачи диагностировали четыре кровоизлияния в мозг, повреждение сонных артерий и множественные переломы костей. Однако её ребёнок остался невредим и даже стал для неё опорой в преодолении этого травмирующего опыта.

По информации издания, она оставалась в состоянии медикаментозной комы до февраля, когда в её лечении произошёл значительный прогресс. Она очень переживала за своего малыша, но врачи сообщили ей, что он не только полностью здоров, но и стал ключевым фактором в её выздоровлении.

Первоначально роды были запланированы на 25 марта, но из-за возникших осложнений врачи предложили провести их раньше. Однако малыш появился на свет на два дня раньше положенного срока и его состояние врачи оценили как стабильное.

Ранее в одном из российских регионов врачи спасли младенца, в горле которого застряла пластиковая шайба. Сообщалось, что малыш почти не дышал.