Чудесным образом не пострадал и спас маму: нерожденный ребенок помог выжить женщине в автомобильной аварии

По информации издания, она оставалась в состоянии медикаментозной комы до февраля, когда в её лечении произошёл значительный прогресс. Она очень переживала за своего малыша, но врачи сообщили ей, что он не только полностью здоров, но и стал ключевым фактором в её выздоровлении.