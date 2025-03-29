В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение

Как сообщал столичный департамент транспорта, с 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 воскресенья перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской.