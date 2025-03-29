В ряде районов Москвы в выходные перекроют движение

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы в выходные из-за проведения Ураза-байрама, изменится режим работы станций «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, а также наземного транспорта.
Вечером 28 февраля у мусульман начался обязательный месячный пост — Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или «Праздником разговения». В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта.
Как сообщал столичный департамент транспорта, с 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 воскресенья перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской.
Кроме того, в субботу с 00.01 и до окончания мероприятий в некоторых местах запрещена парковка, ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков.
Также утром в воскресенье изменится режим работы станций «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. С 5.45 они будут работать только на выход и пересадку.
Изменится режим работы наземного городского транспорта: в субботу с 23.20 до конца мероприятия в воскресенье автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро «Минская». Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро «Ломоносовский проспект». Автобусы № 103 и 464 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы № 130 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус № 260 — в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты меняться не будут.
В воскресенье с 6.00 до 10.00 автобусы № 292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 3.30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и № 803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно. Маршрут № 598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро «Отрадное».