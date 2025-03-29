Sky: Арктика может стать новым вызовом для Европы

Совместное использование Арктики Российской Федерацией и Соединёнными Штатами может стать очередным вызовом для европейских государств при администрации американского лидера Дональда Трампа, говорится в материале Sky News.
«Угроза того, то РФ и США совместно будут использовать Арктику при большом разделе сил является новым вызовом для стран Европы при администрации Трампа», — говорится в материале.
Его автор подчеркнул, что Арктика является «огромным призом» из-за её минералов.
Помимо этого, он не исключил, что Трамп заинтересован в Гренландии «ради минералов».
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что у Вашингтона есть доказательства заинтересованности РФ и КНР в Гренландии. По его словам, острову будет лучше под защитой США, чем Дании.