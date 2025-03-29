Названа минимальная сумма для семьи на покупку самых необходимых товаров

Для городских семей необходимый минимум составил 74,2 тысячи рублей, а для сельских — 72,5 тысячи рублей. В то же время семьи с детьми нуждаются в более крупных суммах: для них ежемесячные расходы составляют 99,9 тысячи рублей, в то время как без детей — 64,2 тысячи рублей.