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У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

Одежда с подобной маркировкой обычно выдается выпускникам учебного заведения.

Источник: Аргументы и факты

Нашивка британской морской школы Gordonstoun, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, была найдена на форме боевика из десантного подразделения ВСУ, уничтоженного в селе Гуево в Курской области.

На термомайке, надетой под бронежилет и камуфляж, ликвидированного боевика была обнаружена эмблема Gordonstoun, расположенной в Шотландии. Одежда с подобной маркировкой обычно выдается выпускникам учебного заведения и редко попадает в свободную продажу.

Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» на месте уничтожения украинских десантников и нескольких единиц американской бронетехники на северной окраине Гуево в Курской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали носить нашивки с изображением насильственной мобилизации. Шеврон украшен вышивкой в виде автомобиля, в который зеленый человек заталкивает фигурку светлого оттенка.