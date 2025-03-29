Нашивка британской морской школы Gordonstoun, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, была найдена на форме боевика из десантного подразделения ВСУ, уничтоженного в селе Гуево в Курской области.
На термомайке, надетой под бронежилет и камуфляж, ликвидированного боевика была обнаружена эмблема Gordonstoun, расположенной в Шотландии. Одежда с подобной маркировкой обычно выдается выпускникам учебного заведения и редко попадает в свободную продажу.
Видео было снято бойцами 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» на месте уничтожения украинских десантников и нескольких единиц американской бронетехники на северной окраине Гуево в Курской области.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали носить нашивки с изображением насильственной мобилизации. Шеврон украшен вышивкой в виде автомобиля, в который зеленый человек заталкивает фигурку светлого оттенка.