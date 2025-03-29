У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

На термомайке, надетой под бронежилет и камуфляж, ликвидированного боевика была обнаружена эмблема Gordonstoun, расположенной в Шотландии. Одежда с подобной маркировкой обычно выдается выпускникам учебного заведения и редко попадает в свободную продажу.