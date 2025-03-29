Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет

«В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта “Продолжительная активная жизнь” достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп», — отметил он.