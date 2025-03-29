Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст — от 45 до 59 лет и возраст пожилых — от 75 до 90 лет.
Леонов добавил, что закон «О молодежной политике в РФ» относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он.
«В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта “Продолжительная активная жизнь” достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп», — отметил он.
По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет «выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад».
Он подчеркнул, что возраст 35−40 лет — это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают «полноценно жить», так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.