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Многодетная жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

Наталия Склянчук из Нижегородской области стала первым человеком в регионе, удостоенным звания «Мать-героиня». Это признание было присвоено за воспитание 12 детей. О событии сообщил губернатор области Глеб Никитин.

Источник: Life.ru

«Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство», — заявил Никитин.

Губернатор выразил надежду, что региональные меры и нацпроект «Семья» помогут ещё многим парам обрести счастье родительства и стать многодетными.

Ранее россияне признались, что хотели бы иметь троих или более детей. Идея о том, что «идеальная семья — многодетная», становится всё более популярной во всех возрастных группах, особенно среди молодежи 18−24 лет (увеличение на 1,4 раза по сравнению с 2017 годом).