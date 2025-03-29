Многодетная жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

«Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство», — заявил Никитин.
Губернатор выразил надежду, что региональные меры и нацпроект «Семья» помогут ещё многим парам обрести счастье родительства и стать многодетными.
Ранее россияне признались, что хотели бы иметь троих или более детей. Идея о том, что «идеальная семья — многодетная», становится всё более популярной во всех возрастных группах, особенно среди молодежи 18−24 лет (увеличение на 1,4 раза по сравнению с 2017 годом).