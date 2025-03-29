Дубинский: Зеленский после слов Путина уйдёт и столкнётся с РФ в одиночку

Украинский парламентарий Александр Дубинский перечислил «перспективы» Зеленского после заявления президента РФ Владимира Путина о внешнем управлении на Украине под эгидой ОНН.
Депутат подчеркнул, что Зеленскому следует уйти, либо остаться «один на один» с Российской Федерацией.
«Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с РФ. В конце концов, если не подписать договор США, то можно потерять все через применение силы РФ», — написал Дубинский в Telegram.
Депутат Рады напомнил, что ещё месяц назад президент Российской Федерации Владимир Путин признавал парламент Украины в качестве законной власти, а в настоящее время говорит о внешнем управлении.
Дубинский подчеркнул, что Соединённые Штаты могут согласиться с мнением российской стороны, так как РФ и США «одинаково не доверяют» Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой Организации Объединённых Наций. Президент РФ напомнил, что на Украине отсутствует законная власть.