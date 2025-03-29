Дубинский: Зеленский после слов Путина уйдёт и столкнётся с РФ в одиночку

«Не имея возможности удовлетворить ни одну из сторон, Зеленский либо должен уйти и дать провести выборы, либо остаться один на один с РФ. В конце концов, если не подписать договор США, то можно потерять все через применение силы РФ», — написал Дубинский в Telegram.