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Возраст молодежи рискует быть поднят до 40 лет в России

В России может быть увеличен возраст, относящийся к молодежи, до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, данное изменение может быть законодательно закреплено в перспективе.

Госдума может рассмотреть законопроект о поднятии возраста молодежи.

В России может быть увеличен возраст, относящийся к молодежи, до 40 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, данное изменение может быть законодательно закреплено в перспективе.

«Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов РИА Нововсти. Парламентарий также уточнил, что согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет.

Дополнительно Леонов отметил, что в связи с ростом средней продолжительности жизни и улучшением качества медицинской помощи в России, государственная политика направлена на достижение ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Это может привести к сдвигу возрастных параметров и пересмотру классификации возрастных групп.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко поддержал эту идею, указывая на необходимость адаптации социальных норм в свете демографических изменений. В настоящее время к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет согласно действующему законодательству РФ.