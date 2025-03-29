Возраст молодежи рискует быть поднят до 40 лет в России

«Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов РИА Нововсти. Парламентарий также уточнил, что согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет.