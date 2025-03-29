Теннисистка Дарья Касаткина сменит спортивное гражданство на австралийское

Дарья Касаткина, которая считается второй ракеткой России, подала заявление на получение вида на жительство в Австралии и заявила о смене спортивного гражданства — теперь она будет выступать на соревнованиях за эту страну.
«Я с гордостью объявляю, что с этого момента в своей профессиональной теннисной карьере я буду представлять свою новую родину, Австралию», — написала Касаткина в социальной сети Х, подчеркнув, что это решение далось ей нелегко.
27-летняя теннисистка заявила, что мечтает «сделать своим домом» Мельбурн.
С 2015 года Дарья Касаткина жила за пределами России — вначале в Словакии и Испании.
Все о том, кто такая Дарья Касаткина, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU писал, что несмотря на санкции и отстранение от мирового спорта, смена гражданства российскими спортсменами массового характера не носит. Скорее речь про единичные случаи.