Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно забрать себе, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — отметил он.
Сбор валежника в лесу разрешен, но без использования специализированной техники — только ручная или бензопила и обычный топор. При этом важно соблюдать местное законодательство — в ряде мест собирать сухие ветки нельзя.
Если дерево или его часть лежит на земле со следами сруба или спила, забирать его запрещено. В этом случае можно ответить за кражу чужого имущества или незаконную вырубку. А это грозит огромным штрафом и даже лишением свободы, предупредил Жаров.