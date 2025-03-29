Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу

Юрист Жаров: заготовка дров без разрешения грозит уголовной ответственностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно забрать себе, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — отметил он.

Сбор валежника в лесу разрешен, но без использования специализированной техники — только ручная или бензопила и обычный топор. При этом важно соблюдать местное законодательство — в ряде мест собирать сухие ветки нельзя.

Если дерево или его часть лежит на земле со следами сруба или спила, забирать его запрещено. В этом случае можно ответить за кражу чужого имущества или незаконную вырубку. А это грозит огромным штрафом и даже лишением свободы, предупредил Жаров.