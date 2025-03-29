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Травматолог дал совет, как не перепутать простую усталость мышц с серьезной патологией

Травматолог Средин: При болях в мышцах и температуре срочно обращайтесь к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Мышечная боль, усталость или судороги могут беспокоить любого человека, особенно после интенсивных тренировок. Однако не всегда такие симптомы безобидны. Об этом KP.RU рассказал врач травматолог-ортопед высшей категории Константин Средин.

— Если при боли в мышцах появилась температура — это неотложная ситуация, требующая обращения к врачу в самые короткие сроки. Причины могут быть совершенно разные, от обычной ОРВИ до дебюта (первого проявления) системного воспалительного аутоиммунного заболевания, — предупредил эксперт.

Средин также подчеркивает, что диагностика болевого синдрома, связанного с мышцами и суставами, должна проводиться исключительно врачом. Попытки самостоятельно поставить диагноз в домашних условиях могут привести к ошибкам.

— Дифференциальная диагностика патологии мышц и суставов проводится индивидуально на основании обследования пациента. Отличить эти заболевания без медицинских знаний невозможно, — объяснил травматолог-ортопед.

Что касается витаминов, то специалист уточнил, что для лечения болей в мышцах они не подойдут.