Малинен: Трамп должен признать конец гегемонии США, если хочет мира

Профессор из Финляндии Туомас Малинен выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен признать завершение американской гегемонии.
По словам эксперта, это актуально в том случае, если Трамп по-настоящему хочет мира.
«Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов», — написал Малинен, заявление обнародовано в соцсети X*.
Кроме того, он выразил мнение, что Трамп «затягивает» мирный процесс, пытаясь сохранить влияние на переговорах и получить ресурсы Украины.
Малинен считает, что Трамп мог закончить украинский конфликт за «24 часа», если бы хотел.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что закончит конфликт на Украине за сутки, затем он назвал своё заявление «саркастичным».
Ранее Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.