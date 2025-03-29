Вильфанд оценил вероятность появления снега на майских праздниках

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда ещё не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно ещё будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», — сказал Вильфанд.