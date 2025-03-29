Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому

Согласно опубликованным материалам, для приема в любой класс ребенок мигранта должен будет ответить на ряд вопросов: где ты живешь (1 класс), что ты обычно делаешь после уроков (5 класс), как долго вы изучаете русский язык (10 класс), сколько времени вы живете в России (10 класс), какая профессия вас привлекает больше всего (11 класс).