Можно ли вернуть вкус и обоняние, если отказаться от курения, объяснил нарколог

Курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов, оказывая негативное влияние на обонятельные и вкусовые рецепторы человека, предупредил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Тем не менее, по его словам, функции организма можно восстановить, если отказаться от вредной привычки.