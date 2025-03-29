Можно ли вернуть вкус и обоняние, если отказаться от курения, объяснил нарколог

Врач-психиатр и нарколог подчеркнул, что вкусовые и обонятельные ощущения восстанавливаются в течение примерно двух недель после отказа от курения. А регенерация рецепторов длится от 48 до 72 часов с момента прекращения поступления токсинов.
«Восстановление обонятельной функции может занять больше времени, но при отсутствии серьезных повреждений оно происходит без необратимых последствий», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее эксперт предупредил россиян, что курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов. По его словам, табачный дым содержит тысячи химических веществ, которые вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители.