Юрист Жаров: заготовка дров иногда грозит уголовной ответственностью

Россиянам напомнили о правильном обращении с древесиной.
Для заготовки дров на лесной территории необходимо получить официальное разрешение. В противном случае несогласованные действия могут повлечь за собой штрафы и даже уголовную ответственность. Об этом сообщил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
«Наказание грозит как физическим, так и юридическим лицам, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами. За незаконную рубку могут привлечь по статье 8.28 КоАП или статье 260 УК РФ», — приводит слова Жарова агентство «Прайм».
Юрист уточнил, что даже если дерево уже лежит на земле, это не всегда означает, что его можно забрать. Закон разрешает сбор валежника, но только с использованием ручных инструментов, таких как топоры или бензопилы. Кроме того, если найденное дерево имеет следы сруба или спила, забирать его категорически запрещено, поскольку это может быть квалифицировано как кража и незаконная вырубка.
Как сообщало URA.RU ранее, россиянам пояснили, как собирать валежник, чтобы не попасть в тюрьму. В частности, деревья, которые были повалены ветром или снегом и находятся в состоянии сухостоя, не относятся к категории мертвой древесины и, следовательно, не могут быть классифицированы как валежник.