Юрист Жаров: заготовка дров иногда грозит уголовной ответственностью

Юрист уточнил, что даже если дерево уже лежит на земле, это не всегда означает, что его можно забрать. Закон разрешает сбор валежника, но только с использованием ручных инструментов, таких как топоры или бензопилы. Кроме того, если найденное дерево имеет следы сруба или спила, забирать его категорически запрещено, поскольку это может быть квалифицировано как кража и незаконная вырубка.