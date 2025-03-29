Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с РФ в Арктике

Оттава не будет сотрудничать с Российской Федерацией в Арктике, заявил новый канадский премьер-министр Марк Карни.
«Мы назначили посла в Арктический совет, чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и РФ ни в коей мере не является одной из этих стран», — заявил он.
Высказывание прозвучало в ходе брифинга.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решение прекратить общение в рамках Арктического совета приняли государства Запада. Он отметил, что российская сторона не отказывалась от взаимодействия в данном формате.
Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Арктика должна стать свободной от конфликтов зоной.