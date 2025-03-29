МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина

Украинский бизнесмен Эдуард Шифрин получил российское гражданство в 2016 году. До того как переехать в Россию, он ежегодно входил в рейтинги самых богатых людей Украины, а в 2010 году попал в мировой рейтинг Forbes с состоянием в $1,3 млрд. В 2022 году Шифрин заявил об отказе от российского гражданства.