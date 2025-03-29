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МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина

Родившегося на Украине бывшего российского миллиардера Эдуарда Шифрина повторно объявили в розыск. Обновлённая информация появилась в базе розыска МВД РФ.
Источник: Life.ru

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен», — указано в базе розыска.

Суды в Москве наложили обеспечительный арест на имущество и активы бизнесмена, пишет ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщал Life.ru, первый раз Шифрина объявили в розыск в октябре 2023 года. Тогда ведомство не указывало, за какие уголовные деяния разыскивают предпринимателя.

Украинский бизнесмен Эдуард Шифрин получил российское гражданство в 2016 году. До того как переехать в Россию, он ежегодно входил в рейтинги самых богатых людей Украины, а в 2010 году попал в мировой рейтинг Forbes с состоянием в $1,3 млрд. В 2022 году Шифрин заявил об отказе от российского гражданства.