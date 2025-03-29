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МВД: Украинский бизнесмен Шифрин переобъявлен в розыск по делу о мошенничестве

Суд наложил арест на имущество и активы бизнесмена Шифрина.

Источник: Комсомольская правда

Имущество и активы бизнесмена Эдуарда Шифрина, которого обвиняют в мошенничестве, решением суда наложен арест. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела. Также сообщается, что Шифрин переобъявлен в розыск.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Э. В. Шифрина», — сказано в публикации.

Шифрин родился на Украине, в 2016 году он получил гражданство РФ, а в 2022 году подал заявление об отказе от гражданства. Бизнесмен являлся одним из учредителей компании Midland Group, занимающейся обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. По разным оценкам, состояние Шифрина оценивается в 1 млрд долларов. Также он является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.

Эдуард Шифрин был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами в 2023 году.

Накануне Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Сообщается, что она разыскивается по уголовной статье.

Кроме того, Следственный комитет РФ объявил в розыск Алишера Моргенштерна*. Рэпера разыскивают в рамках предварительного следствия по делу о нарушении закона об иноагентах.

*Лицо признано иностранным агентом на территории Российской Федерации.