МВД: Украинский бизнесмен Шифрин переобъявлен в розыск по делу о мошенничестве

Шифрин родился на Украине, в 2016 году он получил гражданство РФ, а в 2022 году подал заявление об отказе от гражданства. Бизнесмен являлся одним из учредителей компании Midland Group, занимающейся обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. По разным оценкам, состояние Шифрина оценивается в 1 млрд долларов. Также он является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.