МВД: Украинский бизнесмен Шифрин переобъявлен в розыск по делу о мошенничестве

Имущество и активы бизнесмена Эдуарда Шифрина, которого обвиняют в мошенничестве, решением суда наложен арест. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела. Также сообщается, что Шифрин переобъявлен в розыск.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Э. В. Шифрина», — сказано в публикации.
Шифрин родился на Украине, в 2016 году он получил гражданство РФ, а в 2022 году подал заявление об отказе от гражданства. Бизнесмен являлся одним из учредителей компании Midland Group, занимающейся обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. По разным оценкам, состояние Шифрина оценивается в 1 млрд долларов. Также он является вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.
Эдуард Шифрин был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами в 2023 году.
Накануне Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Сообщается, что она разыскивается по уголовной статье.
Кроме того, Следственный комитет РФ объявил в розыск Алишера Моргенштерна*. Рэпера разыскивают в рамках предварительного следствия по делу о нарушении закона об иноагентах.
*Лицо признано иностранным агентом на территории Российской Федерации.