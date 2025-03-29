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Вручена «Премия Художественного театра» в номинации «зачет»

Результат объявил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Источник: Аргументы и факты

28 марта 2025 года на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в третий раз прошла церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

Ректорат Школы-студии МХАТ определяет номинантов и призеров среди студентов Школы-студии в специальной номинации «Зачет».

В номинации «Зачет» объявил результат ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Спасибо Косте Хабенскому за то, что мы не только физически рядом, но и творчески, — сказал Игорь Золотовицкий. — Победила Агафья Бит-Гармус».

Отметим, премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.

В «Премии Художественного театра» девять номинаций. Шорт-лист в семи основных — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка» — сформирован экспертным советом. Победителей выберет жюри.

Призера в другой специальной номинации «Без комментариев», в которой чествуют людей вне времени и возраста, выбирает оргкомитет премии. Лауреатам вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века Анны Голубкиной.

Победители получат специальный приз от МХТ — уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.