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В Челябинске собираются отреставрировать дом Пчелина

Собственник объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Челябинске на улице Труда, 56, повторно направил в Госкомитет охраны ОКН заявку на согласование проекта реставрации.

Источник: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Здание, построенное до 1883 года, представляет историческую ценность. В разное время здесь функционировали марксистские кружки, прокуратура и детские ясли.

Данный дом является двухэтажным полукаменным строением с деревянным вторым этажом. Его архитектурный стиль — эклектика с элементами «русского стиля» и раннего «модерна».

Причинами реставрации являются пожары — в 2014 и 2019 годах здание пострадало от возгораний. Тогда были утрачены деревянный декор, кровля и часть несущих конструкций.

В планах — восстановить исторические фасады, включая резные элементы и оригинальную кирпичную кладку. Также ожидается реконструкция утраченных элементов: килевидного шатра и фальцевой кровли; усиление конструкций с максимальным сохранением аутентичных материалов (бревен, кирпича); адаптация внутренних помещений для современного использования.