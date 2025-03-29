В Челябинске собираются отреставрировать дом Пчелина

Здание, построенное до 1883 года, представляет историческую ценность. В разное время здесь функционировали марксистские кружки, прокуратура и детские ясли.
Данный дом является двухэтажным полукаменным строением с деревянным вторым этажом. Его архитектурный стиль — эклектика с элементами «русского стиля» и раннего «модерна».
Причинами реставрации являются пожары — в 2014 и 2019 годах здание пострадало от возгораний. Тогда были утрачены деревянный декор, кровля и часть несущих конструкций.
В планах — восстановить исторические фасады, включая резные элементы и оригинальную кирпичную кладку. Также ожидается реконструкция утраченных элементов: килевидного шатра и фальцевой кровли; усиление конструкций с максимальным сохранением аутентичных материалов (бревен, кирпича); адаптация внутренних помещений для современного использования.