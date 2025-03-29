Врач раскрыл правду о необходимости восьмичасового сна для здоровья

Множество людей верят, что 8 часов сна — это универсальная норма для всех. Но действительно ли это так? Врач-кардиолог Алексей Жито рассказал KP.RU, от чего может зависеть продолжительность сна.
— Считается, что взрослому человеку необходимо спать около 7−9 часов в сутки. Однако данный показатель достаточно индивидуален и зависит от множества факторов, в том числе от состояния здоровья, привычек, качества сна, времени суток, в которое начинается сон. С возрастом потребность во сне может падать, — сказал медик.
Например, дети спят больше, а взрослые люди часто спят меньше. Кроме того, потребность во сне может меняться в зависимости от времени года, и зимой люди обычно спят немного больше.
Однако важно помнить, что отклонения от «нормы» могут быть связаны с заболеваниями. Нарушение сна может быть связано с проблемами с щитовидной железой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тревожными расстройствами и другими заболеваниями.
— Если вы замечаете изменение в продолжительности сна, это может быть сигналом о скрытых заболеваниях, поэтому важно обратиться к врачу, — предупредил специалист.